الاتحاد الأوروبي: اجتماع أستنة مرحلة على طريق استئناف الحوار في جنيف

اعتبرت المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي نبيلة ماسرالي أن اجتماع أستنة مرحلة على طريق استئناف الحوار السوري السوري في جنيف.

ونقلت وسائل إعلام عن ماسرالي قولها اليوم في موجز صحفي في بروكسل أن “الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تكون محادثات أستنة ناجحة وتسمح بتعزيز نظام وقف إطلاق النار في سورية” مضيفة.. إن “الاتحاد الأوروبي يفعل كل ما بوسعه لضمان نجاح محادثات جنيف حول الأزمة في سورية”.

وأشارت ماسرالي إلى أن الاتحاد الأوروبي كان “ممثلا في محادثات أستنة بموظف مسؤول” ولكنها لم تحدد اسمه.

واختتم اجتماع أستنة أعماله فى وقت سابق اليوم بصدور بيان ختامى أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضى السورية وأن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية.

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