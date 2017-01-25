إيران: لن نسحب قواتنا من سوريا تحت ضغط المعارضة

أعلن حسين جابري أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تنظر في مطالبة المعارضة السورية بسحب وحدات القوات الإيرانية من سوريا، معتبرا ذلك “تصريحات ضعيفة وخسيسة”.

وقال أنصاري في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية: “لن ننظر في هذه التصريحات ولن نرد عليها لأنها تصريحات ضعيفة وخسيسة لأطراف ورطت نفسها والشعب السوري ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها في المحنة”، مشيرا إلى أن هذه القوى منحازة وتفسر حلول الأزمة بشكل غير واقعي.

وأضاف أن المشاكل في سوريا نشأت بسبب تفكير الجماعات المسلحة التي سعت إلى تحقيق نتائج سريعة منذ بداية الأزمة بعد سقوط النظام الحاكم، إلا أنها وضعت نفسها في حالة حرجة.

وأكد الدبلوماسي الإيراني: “نسعى بالتعاون مع شركائنا من روسيا وتركيا إلى وضع حد لهذه المأساة وإطلاق مرحلة جديدة في حياة سوريا، التي يحق لشعبها أن يقرر مصيره ومصير بلاده بشكل مباشر”.

من جهة أخرى، قال أنصاري إن أول لقاء روسي إيراني تركي على مستوى الخبراء حول إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا قد جرى في أستانا، مؤكدا أن اللقاء الثاني سيعقد بعد أسبوع أو أسبوعين وسيتعين عليه إكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق عمل الآلية.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن أهم نتائج مفاوضات أستانا يتمثل في توصل الدول الضامنة الثلاث إلى اتفاق على إنشاء لجنة تضم ممثلين عن الدول الثلاث لمراقبة تنفيذ الهدنة ووقف القتال في سوريا.

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