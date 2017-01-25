استهداف داعش مستمر في محيط مدينة تدمر

استهدف الطيران الحربي السوري والروسي عدة مواقع لتنظيم داعش في منطقة مهرطان والبويضه شرقي المحطة الرابعة بالقرب من مدينة تدمر حيث تم تدمير ثلاث آليات للتنظيم الإرهابي وقتل مجموعه من عناصره.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش استهدف عدد من الآليات المتفرقه على طريق تدمر البيارات الغربية تزامنت مع تقدم لقوات الجيش السوري والقوات الرديفة بعمق 9كم شرق جنوب المحطه الرابعة ومازالت الاشتباكات مستمرة وعملية التقدم مستمرة أيضاً.

مصدر عسكري آخر قال أن الجيش السوري قضى على 10 عناصر من تنظيم داعش ودمر لهم آليتين مزودتين برشاشات في منطقة مثلث طريق تدمر- المنقورة – خان المنقورة بريف حمص كما فكك 14 عبوة ناسفة زرعها المسلحون على طريق قرن الكبش بجبال القلمون الشرقية بريف دمشق.

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