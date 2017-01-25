ترامب يعلن “الأربعاء العظيم” واللاجئون أبرز ضحاياه

من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعا ء 25 يناير/كانون الثاني النقاب عن خطط للحد من تدفق العمال المهاجرين واللاجئين الى البلاد.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب عدة أوامر تنفيذية اعتبارا من اليوم الأربعاء تشمل فرض قيود على اللاجئين ووقف إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سوريا وست دول أخرى هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ومن المتوقع أن يأمر ترامب بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري.

ويتوقع كذلك أن يأمر ترامب اليوم ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك ليفي بواحد من وعوده الرئيسية أثناء حملته الانتخابية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء: “يوم عظيم مرتقب للأمن القومي غدا. بين عدة أمور أخرى سنقوم ببناء الجدار”!

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين مطلعين أن من المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد بالتوقيع على أوامر تنفيذية لبناء الجدار خلال اجتماع في وزارة الأمن الداخلي.

يذكر أنه في الربع الرابع من عام 2016 ارتفع تدفق المهاجرين من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد مع تفاقم المخاوف من أنه بعد تولي ترامب السلطة سيكون عبور الحدود أكثر صعوبة.

واعتقلت هيئة الحدود الأمريكية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول 136.67 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك أي أكثر بنسبة 33 بالمئة مما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2015.

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