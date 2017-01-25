ماذا تضمنت جلسة الحكومة اليوم.. ؟!

بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، نتائج زيارتيه إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، معتبرا أن “العلاقات مع هاتين الدولتين عادت الى سابق عهدها حيث ابدى الملك سلمان محبة ودعم السعودية للبنان، مستعيدا ذكريات طيبة له في الربوع اللبنانية. وبالنسبة الى قطر فكانت الاجواء الايجابية نفسها، وعادت حركة التنقل بين لبنان وقطر الى طبيعتها، واكد امير قطر دعم بلاده للبنان”.

كما تحدث عن زيارة ممثل أمير دولة الكويت الى لبنان والتي تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان “وفودا عدة زارت لبنان للتعبير عن تضامنها واظهرت كل استعداد للمساعدة في مسألة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية”.

وتطرق الرئيس عون الى احباط العملية الارهابية التي كادت ان تقع في شارع الحمرا مجددا التنويه بدور الاجهزة الامنية.

ثم عرض للوضع الامني في البقاع ولا سيما تجدد عمليات خطف المواطنين في عدد من المناطق، مشددا على “الاجهزة الامنية تنفيذ الاجراءات الكاملة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتضبط الوضع نهائيا. وطلب الى الوزراء المعنيين اصدار تعليمات في هذا الخصوص الى الاجهزة الامنية للتنسيق الشامل والكامل في ما بينها لمنع اي اساءة الى الاستقرار والامن في المنطقة.

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فأثنى على عمل القوى الامنية والتنسيق الكامل في ما بينها وقال: “ان حكومتنا وهي حكومة اعادة الثقة لن تتساهل في كل ما يؤثر على الاستقرار في البلاد”، مؤكدا “ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول دولتهم ودعم اجهزتهم الامنية. كما طالب بضرورة تشديد الاحكام القضائية في حق مرتكبي جرائم الخطف.

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