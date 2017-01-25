الجيش يسيطر على مواقع جديدة بالغوطة الشرقية

كما صد الجيش هجوماً للميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق على إدارة المركبات حيث دارت اشتباكات مع المهاجمين بالاسلحة الخفيفة والثقيلة، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقام الجيش بشن هجوم معاكس على مواقع المسلحين في عربين وسيطر على إثره على 33 كتل بناء كانت منطلق عملية تسلل المسلحين الفاشلة.

وقد شن سلاح الجو في الجيش السوري غارات مستهدفاً تحركات المسلحين في محيط حرستا وإدارة المركبات محققاً اصابات مؤكدة.