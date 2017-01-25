رحلة “كوزنيتسوف” إلى سوريا تكلف بريطانيا 3 ملايين جنيه

كلف عبور مجموعة السفن الروسية مضيق المانش في محاذاة الساحل البريطاني لندن قاصدة سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1,394 مليون جنيه استرليني أنفقتها بريطانيا على المراقبة والتتبع.

وذكرت The News التي أوردت هذا النبأ، أن المبلغ المشار إليه صرف على شكل مكافآت للعسكريين البريطانيين لقاء العمل الإضافي الذي أدوه، وغطى فاتورة الوقود وما إلى ذلك من مستلزمات عمل المراقبة والخفر، معيدة إلى الأذهان أن مهمة المراقبة آنذاك أوكلت لمدمرة “دونكان”، وفرقاطة “ريتشموند” التابعتين للأسطول البحري البريطاني.

الملفت في المبلغ المذكور أنه غطى مراقبة عبور السفن الروسية في اتجاه واحد، فيما سيترتب على لندن من جديد إنفاق مبلغ مثله، في إطار عملية مراقبة أوسع يشارك فيها حلف الناتو الذي سيّر ست سفن إلى المانش لمتابعة عبور “كوزنيتسوف” ومجموعة السفن الروسية التي ترافقها. وعليه وبعد الحساب، فهذا يعني أن تسخى الخزينة البريطانية بزهاء 3 ملايين جنيه على متابعة السفن الروسية في رحلتها إلى سوريا ذهابا وإيابا.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت الجمعة 6 يناير/كانون الثاني بدء تقليص قواتها في سوريا مستهلة ذلك بسحب مجموعة السفن المذكورة، مشيرة إلى أن تقليص القوات الروسية العاملة في سوريا يأتي تنفيذا لأوامر صدرت عن فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

يذكر أن حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” كانت قد انطلقت في الـ15 من أكتوبر/تشرين الأول قاصدة الساحل السوري وترافقها مجموعة سفن حربية تابعة لأسطول الشمال الروسي وهي تحمل مقاتلات “ميغ-29 KR”، و”ميغ 29KUBR”، ومقاتلات “سو-33” البحرية، إضافة إلى مروحيات “KA-52″ الملقبة بـ”التمساح”.

أسطول الشمال، وفي بيان بهذا الصدد ذكر أن “كوزنيتسوف” توجهت من شمال شرق الأطلسي وهي تتقدم مجموعة السفن التي تضم طراد “بطرس الأكبر” الصاروخي الذري الثقيل، وسفينتي “سيفيرومورسك” و”كولاكوف” إضافة إلى عدد من سفن الإمداد المرافقة.

“الأميرال كوزنيتسوف” قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع “غرانيت”، وصواريخ “كلينوك” المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة “كاشتان” الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

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