إقفال شارع المصارف غداً والسبب.. ؟!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لدرس واقرار بعض المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، اعتبارا من الساعة 11,00 من تاريخ 26/01/2017 ( لفترتي الصباحية والمسائية)، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 7,00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام.

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