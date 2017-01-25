الإمارات تخزن نفطها في الهند

وقعت الهند الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة يتيح للبلد الخليجي استخدام منشأة تخزين النفط الاستراتيجية الواقعة في جنوب الهند.

وبدأت الهند في عام 2014 محادثات لتأجير جزء من منشأة التخزين الاستراتيجية لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.

ووفقا لهذا الاتفاق ستكون للهند الأولوية في الحصول على نفط من المخزونات في حالات الطوارئ، في حين ستكون “أدنوك” قادرة على نقل شحنات لتلبية أي تغير في الطلب.

ووقع الاتفاق وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، وممثل شركة “أدنوك”، وذلك بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقال مودي “شراكتنا في الطاقة جسر مهم لعلاقاتنا. وهي تسهم في أمن الطاقة لدينا”. وأضاف أن الجانبين ناقشا سبل دفع العلاقات في قطاع الطاقة عن طريق مشروعات معينة.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، والصين. وفي ظل النمو السريع والمتزايد للطلب على النفط في الهند، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تزيد الهند استيراد النفط الخام من منظمة “أوبك” في السنوات القادمة.

والهند، التي تستورد نحو 80% من احتياجاتها النفطية، تبني مستودعات لتخزين 36.87 مليون برميل من الخام، وذلك في إطار استراتيجية تهدف للتحوط من مخاطر أمن الطاقة.

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