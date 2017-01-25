الإفراج عن بولندي محتجز في السجون السورية

أفرجت السلطات السورية عن مواطن بولندي فقد منذ أواخر عام 2015 وكان يقبع في أحد السجون بعد مفاوضات أجرتها السفارة التشيكية مع دمشق.

وقال مكتب الرئاسة التشيكية في بيان له الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، إنه تم الإفراج عن بولندي وتسليمه لسفير بولندا في لبنان يوم الاثنين الماضي.

وكان لاشيك بانيك (54 عاما) قد اختفى في سوريا في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وأضاف البيان “بفضل المفاوضات التشيكية السورية الناجحة التي جرت بين براغ ودمشق تم العثور على السيد بانيك والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.”

وقال إن بانيك كان في حالة “مرضية” عند الإفراج عنه. وتم نقله من سوريا إلى بيروت وتسليمه للجانب البولندي بالسفارة التشيكية في بيروت الاثنين.

هذا وتعد جمهورية التشيك الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع سوريا ولها سفارة في دمشق.

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