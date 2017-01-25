بالصوت: أحرار الشام تعلن النفير العام ضد النصرة

أعلن مايسمى القائد العام لميليشيا “حركة أحرار الشام” المدعو أبو عمار العمر، ما وصفه بـ “النفير العام” لوقف الاقتتال الدائر بين “النصرة” من جهة، وفصائل أخرى تابعة لميليشيا الجيش الحر من جهة أخرى.

وأكد العمر من خلال تسجيل صوتي أن فصيله عازم على إيقاف الاقتتال بأي شكل كان، لافتاً إلى أنهم لن يسمحوا باستمرار القتال ولو بالقوة.

وطالب العمر خلال التسجيل كافة قادة القطاعات والألوية في فصيله لاعلان النفير العام والاستعداد لتلقي الأوامر والتدخل لوقف القتال الحاصل.

واتهم العمر “جبهة النصرة” برفض كافة المبادرات التي تم طرحها من قبل الفصائل للتحاكم لـ “شرع الله” حسب تعبيره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أطراف الأقتتال الأخرى وافقت عليها دون تردد.

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