محكمة تركية تصدر قرارا بحبس “قاض في داعش”

أصدرت محكمة الصلح والجزاء في اسطنبول، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني قرارا بالحبس على ذمة التحقيق بحق المتهم ياسر محمد سالم رضوان الذي يعتقد أنه يعمل كقاض في تنظيم “داعش” الإرهابي.

وألقي القبض على رضوان في اسطنبول يوم 5 يناير/ كانون ثاني الجاري، ضمن مجموعة من 10 أشخاص، لم يعثر معهم على جوازات سفر، ويعتقد أنهم جميعا من المقاتلين الأجانب، وذلك ضمن التحقيقات والعمليات الأمنية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي تعرض له ناد ليلي في المدينة ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

وتتهم النيابة العامة في اسطنبول رضوان، بالانتماء لمنظمة إرهابية، ومحاولة استهداف النظام الدستوري في تركيا باستخدام العنف، وتقول إنه عمل كقاض مع داعش، في مناطق الاشتباك، ويحمل لقب “أبو جهاد”.

كما تضمن طلب النيابة القول إن هناك احتمالا أنه كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي مشابه لهجوم رأس السنة أو القيام بهجوم انتحاري. وأشار الطلب إلى أنه تم العثور بحوزته على أرقام هواتف أشخاص ينتمون لداعش، ووجود صور له مسلحا في ذاكرة هاتفه الجوال

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