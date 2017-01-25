14 ألف توقيع في بريطانيا للمطالبة بوقف إعدام البحريني محمد رمضان

وقد بلغ عدد الموقعين على العريضة حتى الآن 14294 شخصا.

وتنص العريضة على أن “أحمد، وعمره 7 سنوات، يطلب من تيريزا ماي المساعدة على رفع اسم والده محمد عن لائحة الإعدام في البحرين”.

وتدعو المنظمة في العريضة ذاتها إلى جعل البحرين توقف إعدام معارضيها السياسيين وإلى مطالبة الحكومة البريطانية بوقف مساعدتها لنظام عقوبة الموت في البحرين وإلى اتخاذ خطوات لمنع إعدام محمد رمضان.

وتشير المنظمة في العريضة إلى ملابسات قضية رمضان، الذي عُذب وحُكِم عليه بالإعدام على خلفية مشاركته في احتجاج مطالب بالديمقراطية، وكذلك إلى الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة والبالغ 5 ملايين جنيه استرليني في أربع سنوات لنظام جعل تنفيذ هذه الإعدامات ممكناً، ومساهمتها في تدريب رجال شرطة ومدعين عامين وآخرين من بينهم محقق التّعذيب الذي رفض التحقيق على مدى عامين بشأن ادعاءات محمد رمضان تعرضه للتّعذيب، كما تلفت إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان كان في محاكمة استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التّعذيب.

ونشرت المنظمة قصة كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع، مشيرة إلى أنّهم ضحايا انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان، وليسوا مجرمين، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية رفضت إبلاغ عوائلهم في الزيارة الأخيرة ما إذا كان سيتم إعدامهم.