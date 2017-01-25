الدفاع الروسية: 6 قاذفات روسية تقصف مواقف “داعش” بدير الزور لليوم الثالث على التوالي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ست قاذفات روسية بعيدة المدى قصفت الأربعاء مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة دير الزور السورية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، أن “ست قاذفات بعيدة المدى من نوع “تو-22أم 3” أقلعت في 25 يناير من مطار في أراضي روسيا، ووجهت بعد عبورها أجواء إيران والعراق ضربة جوية، لمواقع تابعة لإرهابيي “داعش” في محافظة دير الزور”.

وأوضح البيان أن الغارة الروسية الجديدة استهدفت مركزي قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة والذخيرة والآليات العسكرية، مشيرا إلى أن وسائل الرقابة الموضوعية أثبتت إصابة كل الأهداف المحددة.

وأضاف أن مقاتلتي “سو-20 اس ام” و”سو-35 اس” أقلعتا من مطار “حميميم”، قامتا بدعم العملية، مؤكدا عودة كافة الطائرات الحربية الروسية إلى قواعدها بعد تنفيذ مهمتها بنجاح.

يذكر أن القاذفات الروسية بعيدة المدى تقصف مواقع “داعش” في دير الزور لليوم الثالث على التوالي.

وكان الجنرال سيرغي رودسكوي رئيس دائرة العمليات التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تحدث عن الحالة الحرجة في منطقة دير الزور التي يضطر المدافعون عنها إلى مواجهة هجمات مستمرة من قبل مسلحين يتجاوز عددهم كثيرا عدد المحاصرين في دير الزور. وحسب قوله، فإن سقوط دير الزور كاملة يهدد بإبادة سكانها.

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