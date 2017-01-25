بروجردي يصل الى اسلام آباد

ويرافق بروجردي في زيارته هذه عضو لجنة الامن القومي في المجلس علي رضا رحيمي.

وسيلتقي بروجردي خلال زيارته نظيريه في البرلمان ومجلس الشيوخ الباكستانيين مشاهد حسين سيد ومحمد اويس خان لغاري على أن يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ رضا رباني ورئيس البرلمان اياز صادق، ليقدم لهما دعوة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم فلسطين المقرر عقده بطهران.

كما سيلتقي بروجردي، مستشار رئيس الوزراء في الشؤون الخارجية سرتاج عزيز وعدد اخر من كبار المسؤولين الباكستانيين.