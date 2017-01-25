معدات من الشرطة الألمانية إلى الأمن العام اللبناني

أقيم في مكتب الفريق الإستشاري الألماني حفل توقيع شهادة استلام هبات مقدمة من الشرطة الفدرالية الألمانية للمديرية العامة للأمن العام، عبارة عن معدات تقنية لكشف الوثائق المزورة لصالح الدوائر والمراكز الحدودية التابعة للأمن العام،

وذلك في حضور سفير ألمانيا مارتن هوت Martin Huth وممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد الياس البيسري وممثلين عن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومنظمات دولية إضافة إلى عدد من ضباط الأمن العام.

وفي هذا السياق، أشاد السفير الألماني “بالتعاون الممتاز بين الدولة الألمانية والسلطات اللبنانية عموما والأمن العام اللبناني خصوصا”،

مشيرا إلى أن “أمن المعابر الحدودية هو الأداة الرئيسية للإستقرار الأمني في الداخل”، منوها “بالجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية والتي تجعل من الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة”.

من جهته، ألقى العميد البيسري كلمة نيابة عن اللواء ابراهيم شكر فيها الحكومة الألمانية والشرطة الفدرالية على “الدعم الدائم والمستمر للبنان، بما يساعد المديرية العامة للأمن العام على القيام بواجبها أمام الشعب اللبناني والذي يستفيد منه لبنان ومن خلاله كل العالم”.