الحشد الشعبي يرفع العلم العراقي فوق تل شنان الاستراتيجي في جزيرة صلاح الدين ويسيطر على قرية عرب ليث بعد اشتباكات عنيفة مع داعش

25 يناير, 2017 - 4:38 مساءً
25 يناير, 2017
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