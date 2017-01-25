ميزة واتسآب الجديدة: رسائل من دون إنترنت

بعد انتظار طويل طُرحت ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق واتس آب على آيفون تتيح لهم إرسال الرسائل حتى في حال عدم اتصالهم بالانترنت.

وتتمثل العملية بوضع الرسائل في قائمة الانتظار وارسالها تلقائيا بمجرد عودة الاتصال بالإنترنت.

ويمكن لمستخدمي آيفون ممن يريدون استخدام الميزة الجديدة تحميل التحديث الأخير لتطبيق واتس آب (2.17.1) على أجهزتهم.

يذكر أن هذه الميزة متاحة على أجهزة الأندرويد، وسيسمح التحديث الأخير على هواتف آيفون بإرسال نحو 30 صورة أو مقطع فيديو في نفس الوقت، حيث كان الحد السابق يصل إلى نحو 10 صور فقط.

ويشمل التحديث الجديد ميزة “استخدام مساحة التخزين” من أجل تحرير المزيد من المساحة عن طريق حذف الرسائل على الهاتف. ويمكن تطبيق الميزة من خلال النقر على الإعدادات ومن ثم البيانات ومساحة التخزين، وبعد ذلك النقر على مسح الدردشة.

وأدخل واتس آب عددا من التحسينات على الخدمة خلال الأشهر القليلة الماضية. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول، أُصدِر تحديث جديد يسمح باستعادة الرسالة قبل أن يقرأها المرسل إليه على تطبيق واتس آب.

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