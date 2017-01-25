القيادات الفلسطينية تعمل على ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة اثر الاشكال الذي وقع في حي الذيب

25 يناير, 2017 - 4:43 مساءً
25 يناير, 2017
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