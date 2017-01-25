البرادعي لشباب 25 يناير: لساها ثورتكم وستنتصرون مهما طال الزمن

وغرد البرادعي على صفحته الرسمية بتويتر قائلا: ستبقى الثورة فخر وشعلة مضيئة لكل مصري حر.

وأضاف: “ثورتكم يا شباب محفورة في الوجدان.. ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل.. لساها ثورة يناير”.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد أثارت حواراً شاملاً لتقييم ما أنجز بعد هذه الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.