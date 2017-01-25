فنيانوس تابع الإجراءات لمواجهة الظروف المناخية

تابع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم مع المختصين في الادارة ومراكز جرف الثلوج، الإجراءات والتدابير المتخذة وخطة العمل التي وضعت لمواجهة الظروف المناخية وتوفير كل الحاجات والتدابير اللازمة إن لناحية العناصر البشرية أو لناحية الآليات والمعدات، بما يضمن المحافظة على بقاء الطرق سالكة.

وأكد “الجهوزية التامة للمديريات الاقليمية لمواجهة أي طارىء يمكن حصوله نتيجة تساقط الثلوج وموجة الامطار المحتملة في مختلف المناطق الجبلية”، وطلب من “الاجهزة المختصة في الادارة المتابعة لجهة الاشراف على الاعمال وضرورة الحضور المستمر على الارض مع الآليات، والعمل على تنظيف وفتح أقنية تصريف مياه الامطار على جوانب الطرق الدولية حفاظا على السلامة العامة”.

وكان فنيانوس استقبل في مكتبه اليوم، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، وقدم له التهاني بالاعياد وبمهماته الجديدة.

وعرض مع وفد من نقابة مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، أوضاع النقابة والشؤون التى تعنى بوزارة الاشغال على صعيد الشركات السياحية داخل المطار.

واتخذ فنيانوس قرارا بإعادة فتح مكاتب السياحة والسفر المعتمدة في حرم المطار، تشجيعا للسياحة في لبنان، على أن يتم تقديم الطلبات الى وزارة السياحة ومنها الى المديرية العامة للطيران المدني، لأخذ البطاقات السنوية التي تخولهم دخول قاعة المغادرة والوصول، استنادا الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء.