أردوغان: حرصنا على إنجاح مؤتمر أستانا بشأن التسوية السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن محادثات أستانا حول التسوية السورية ستساهم في سرعة تحقيق نتائج على الأرض في معركة الباب ومنبج للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مدغشقر هيري راجاوناريمامبيانينا يوم الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني: “حرصنا على إنجاح مؤتمر أستانا بشأن التسوية السورية”.

ولفت إلى أن “النظام السوري يستخدم الأكراد في سوريا بعد أن منعهم من حقوقهم لسنوات وسنواجه كافة المنظمات الإرهابية التي تشكل خطرا على حدودنا”، مشددا على ضرورة “التمييز بشكل واضح بين المعارضة السورية المسلحة وبين تنظيم الدولة في سوريا”.

وعلى صعيد العلاقات بين بلاده وروسيا، قال أردوغان: “روسيا شريك مهم لنا في الصناعات العسكرية وفي التجارة وبلغ حجم التبادل التجاري بيننا نحو 38 مليار دولار”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

