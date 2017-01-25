ملك السعودية يعزي برحيل الشيخ هاشمي رفسنجاني

وجاء في رسالة التعزية التي نشرها الموقع “علمنا بنبأ وفاة والدكم السيد أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونبعث لكم بتعازينا ومواساتنا، سائلين الله له الرحمة، ولكم جميل الصبر والسلوان”.

ويعود تاريخ هذه الرسالة بحسب الموقع إلى 13 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أي بعد خمسة أيام من وفاة آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني الذي لبى نداء ربه في 8 من الشهر نفسه بسبب أزمة قلبية عن عمر ناهز 83 عاما.