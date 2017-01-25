السراج سيلتقي حفتر في القاهرة

نقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي، فايز السراج، سيلتقي في القاهرة المشير خليفة حفتر.

وتمارس حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، والحكومة التي تدعم المشير حفتر ومقرها في البيضاء في الشرق، سلطاتهما بشكل منفصل، في البلد الذي تحكمه الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد، معمر القذافي، في 2011.

وردا على سؤال حول اللقاء الذي تنظمه مصر برعاية روسيا، قال السراج: “أؤكد أنه سيجري قريبا، أعتقد قبل شهر، وربما خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف السراج، أن اللقاء سيكون “ثنائيا، مباشرا دون وسطاء”، معلنا استعداده “للعمل مع حفتر للوصول إلى حل من أجل ليبيا.. معا يمكننا تحقيق ذلك”.

وأكد رئيس حكومة الوفاق الوطني أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، وأن الخطر كبير جدا، لكن “الإصرار على قوة السلاح فقط، قد يجرنا إلى حرب أهلية دامية ومجازر وفوضى أكثر خطورة”.

وأعلنت مصر السبت الماضي، أنها ترغب في تنظيم محادثات مباشرة بين أطراف النزاع في ليبيا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي.

وكان السراج التقى بعد تعيينه، في يناير/كانون الثاني 2016، المشير خليفة حفتر في مقره في المرج شرق البلاد.

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