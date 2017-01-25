بوتين وعبد الله الثاني يؤكدان على أهمية أستانا كقاعدة لجنيف بهدف تسوية الأزمة السورية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الأردنين عبد الله الثاني، على أهمية مفاوضات أستانا في تسوية الأزمة السورية.

وقال الرئيس الروسي الذي التقى الملك الأردني في موسكو، الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني، إنه من المهم جدا أن أطراف النزاع في سوريا توصلوا خلال مباحثات أستانا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة في البلاد.

وأعرب بوتين عن أمله بأن تكون مباحثات أستانا قاعدة لمفاوضات جنيف.

من جانبه أشاد العاهل الأردني بالدور الروسي الذي وصفه بالمهم جدا في حل النزاع السوري ونزاعات دولية أخرى.

وتتناول محادثات بوتين وعبد الله الثاني، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السورية، مكافحة الإرهاب وجملة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان، الشرق الأوسط ومساعي تنظيم مؤتمر دولي للسلام في المنطقة.

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