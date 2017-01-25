وهاب: بوجود عون لا فراغ في الدولة

أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب أنه:

“بوجود رئيس الجمهورية ميشال عون لا فراغ في الدولة حتى لو طار المجلس النيابي والحكومة لذا فليتعقل الجميع ولنصل الى قانون نسبي”.

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