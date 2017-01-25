وهاب: بوجود عون لا فراغ في الدولة

25 يناير, 2017 - 5:46 مساءً المصدر: وكالات
وهاب: بوجود عون لا فراغ في الدولة
أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب أنه:
“بوجود رئيس الجمهورية ميشال عون لا فراغ في الدولة حتى لو طار المجلس النيابي والحكومة لذا فليتعقل الجميع ولنصل الى قانون نسبي”.
المصدر: وكالات
25 يناير, 2017

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