ظريف يثمن دور أمير الكويت في تعزيز حسن الجوار مع دول المنطقة

شدد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه المساعد الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأربعاء، على ضرورة النظر إلى المستقبل والحذر من الأعداء والمخاطر المشتركة.

ولفت ظريف إلى أن العلاقة مع دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية واصفا الكويت بأنها جار جيد ومهم بالنسبة لإيران.

من جانبه شدد المساعد الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح علي أهمية إيران في المنطقة والعالم مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وأضاف: إن هناك الكثير من المشتركات التاريخية والثقافية والدينية بين إيران ودول المنطقة وإن من الضروري أن ننطلق في حوارنا وعلاقاتنا من نظرتنا إلى المستقبل.

وقال الشيخ الصباح انه نظراً إلى المخاطر المشتركة التي تواجه المنطقة ومن بينها الإرهاب فإن من الضروري أن ننظر إلى المستقبل مشيراً إلى أن دول المنطقة هي أدرى بمصالحها من غيرها.

وشدد على ضرورة أن تحل الخلافات في المنطقة في أجواء هادئة ومن خلال حوار شفاف.