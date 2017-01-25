بدء محاكمة 7 مواطنين روس في تركيا بتهمة الإرهاب

بدأت في تركيا محاكمة مجموعة من المتهمين بينهم 7 مواطنين من روسيا، ويؤكد التحقيق أنهم ينتمون إلى داعش وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في اسطنبول بواسطة درونات.

وأوردت صحيفة Hurriiyet أسماء المتهمين في القضية الذين مثلوا أمام المحكمة وهم: سليم خام تسايسايف، وأزا بيبجاخوبان وزوكرا بورتشافيلي، وسلمان داكايف، وكيوري خاتسيف، وبيكخام عليمخانوف، وحسان اورستخو، ووفؤاد غيونش، وفاطمة التينتاش.

ووفقا للمحققين، فقد تم التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية، في يونيو/ حزيران 2016، بتوجيه من داعش. وفي حال أقرت المحكمة التهم الموجهة ضدهم، فقد يحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

وتقول الصحيفة أنه تم جلب المواد المتفجرة لتنفيذ الهجمات الإرهابية إلى اسطنبول من محافظة شانليورفا جنوب شرق البلاد.

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