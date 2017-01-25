الدفاع اللبنانية تستقبل الخارجية الاميركية والسبب؟

25 يناير, 2017 - 6:41 مساءً المصدر: وكالات
الدفاع اللبنانية تستقبل الخارجية الاميركية والسبب؟

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السياسة العسكرية تينا كيداناو، على رأس وفد ضم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد، ملحق الدفاع الأميركي العقيد اوليزس كالفو، وتم التداول في القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الاوسط عامة ولبنان خاصة.

واثنى الصراف على “الدور الرائد للولايات المتحدة الاميركية في دعم الجيش اللبناني”، مؤكدا “تعزيز هذا الدعم بين البلدين”.

وفي وقت لاحق استقبل الصراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وتم التداول في الاوضاع العامة في البلاد”.

المصدر: وكالات
25 يناير, 2017

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