مقتل إماراتي اعتقل بشبهة التجسس في ليبيا

أعلن النائب العام الليبي الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني مقتل إماراتي كان اعتقل في طرابلس عام 2015 بشبهة التجسس.

وقال النائب العام صديق الصور، في مؤتمر صحافي إن المذكور قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الأمن موضحا أن “أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن”، دون تحديد تاريخ الحادثة.

وأضاف الصور، أن “الاماراتي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، وكان ينتظر محاكمته”، مؤكدا أنه كان يقوم بالزيارة الثالثة له إلى ليبيا منذ 2012.

وأشار النائب العام إلى المجني عليه “ادعى بأنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور مواقع مهمة في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة”.

ونفت شرطة دبي أي علاقة لها بالرجل، موضحة أنه تم تسريحه من عمله في الشرطة قبل خمسة أعوام.

وخلال اعتقاله كانت طرابلس تخضع لقيادة تحالف “فجر ليبيا“، الذي كان يتهم الإمارات بدعم المشير خليفة حفتر شرق البلاد.

وحلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في 2016، محل الحكومة التي شكلتها “فجر ليبيا”، ورغم حصولها على دعم الأمم المتحدة لا تزال حكومة السراج تواجه صعوبة في فرض سلطتها في البلاد بما في ذلك في طرابلس.

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