دبوسي عرض مع وفد من السفارة السويسرية أهمية التعليم

عقدت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي طاولة مستديرة بينها ممثلة برئيسها توفيق دبوسي ووفد من السفارة السويسرية برئاسة السكرتير الأول للسفارة في لبنان نيقولا ماسون، إضافة إلى مؤسسات من القطاعين العام والخاص وهيئات ومنظمات المجتمعين الأهلي والمدني.

وشكر دبوسي للسفير السويسري “تعاونه الوثيق مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي”، كاشفا عن “المعطيات الإحصائية المتوافرة لديه بأن أكثر من 60 في المئة من الذين يتعلمون في المجتمع السويسري يتجهون نحو التعليم المهني والتقني، لأن هذا الخيار العلمي يساعد على توفير فرص عمل لليد العاملة الشابة التي تصقلها عمليات التدريب والتأهيل والإتقان وتطوير الإقتصاد الإجتماعي عموما”، وقال: “نحن في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، نأخذ بالتطبيقات العملية لهذا الخيار، إذ تمكنا لغاية الآن من أن يتخرج من مركز التأهيل والتدريب لدى غرفة طرابلس ما يناهز ال1500 شاب وشابة ورفدهم بسوق العمل عبر احتضانهم من قبل عدد من مؤسسات القطاع الخاص”.

واشار دبوسي إلى أنه “على عكس ما هو سائد في الثقافة اللبنانية العامة، فإن الغالبية تتجه نحو اختصاصات المهن الحرة من محاماة إلى الطب العام ذي الإختصاصات المتعددة وطب الاسنان والهندسة والصيدلة، وهذا يعود الى امتناع اللبنانيين عموما إلى اللجوء الى خيار الأخذ بأهمية التعليم المهني والتقني، مما ينعكس سلبا على حركة سوق العمل، حيث تتصدر المنافسة فيه وتتعزز البطالة وخلافها من معوقات النمو والتنمية”، لافتاً إلى أن”المسألة تتمحور حول ما يشير إليه بعض الدراسات المتخصصة لجهة ضرورة العمل على تعزيز ثقافة العقل المنفتح باتجاه الأخذ بخيار التدريب والتأهيل المهني والتقني، لا سيما أن لدينا الكثير من البرامج في هذا المجال، وما يؤسف له أن عددا من الجهات والمنظمات الدولية تمتلك برامج ومشاريع لتطوير التعليم المهني والتقني في لبنان، ولكن تبقى المشكلة أن كل جهة من هذه الجهات تريد الإنفراد بتطبيق برنامجها الخاص بها من دون أن تبدي أي رغبة في التعاون والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة، وتغيب عنها روح العمل ضمن إطار الفريق الواحد، ونحن في الحقيقة نريد أن تكون لدينا ملفات مشتركة مبنية على دراسات معمقة، وأن تتضمن مشروعا محددا يلائم البيئة الإقتصادية الإجتماعية التي وضع هذا المشروع أو ذاك لأجلها، ويؤسفنا في هذا السياق أن نسجل أن هناك الكثير من البرامج الموضوعة للتدريب المهني والتقني يذهب أكثر من نصف ميزانيتها إلى إعداد دراسات الجدوى وغيرها من التكاليف من دون أن تستفيد منها الجهة المخصص لها هذا المشروع أو ذاك”.

وأكد دبوسي أننا “نحتاج إلى شحذ عقولنا لتعزيز ثقافة الأخذ بخيار صقل مهاراتنا المهنية والتقنية ورفع قدراتنا الذاتية، لما للمهن من أهمية في الدورة الإنتاجية، فسويسرا كما نعلم، وكذلك ألمانيا، من خلال تطبيقات برامجها المهنية والتقنية، لا تسجل مؤشرات البطالة لديهما أي نسب عالية، ونحن نميل الى صيغة الشراكة مع الجهات الدولية، ومن غير المستحب لدينا أن نعتمد على البرامج المانحة والداعمة، فنحن نريد العمل المشترك على تغيير ثقافتنا باتجاه تعزيز الاخذ بخيار تعزيز دور المهن في حياتنا الإقتصادية العملية، وما المثال السويسري النموذجي ببعيد عنا”.

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