الجيش اللبناني: التحقق من 6 نقاط مقابل الظهيرة ومروحين

اعلن الجيش اللبناني انه تم التحقق من 6 نقاط مقابل الظهيرة ومروحين ضمن تعليم الخط الازرق. وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“في إطار مواصلة تعليم الخط الأزرق، قامت اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبناني قبل ظهر اليوم، بالتعاون مع فريق طوبوغرافي تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بإجراء عملية التحقق من 6 نقاط جديدة مقابل بلدتي الظهيرة ومروحين وتثبيت المعالم عليها بصورة نهائية.
وبذلك، تكون اللجنة قد أنجزت منذ بدء عملها وحتى تاريخه، التحقق النهائي من 247 نقطة على الخط المذكور”.