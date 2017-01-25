الجيش اللبناني: التحقق من 6 نقاط مقابل الظهيرة ومروحين

25 يناير, 2017 - 7:39 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
الجيش اللبناني: التحقق من 6 نقاط مقابل الظهيرة ومروحين

اعلن الجيش اللبناني انه تم التحقق من 6 نقاط مقابل الظهيرة ومروحين ضمن تعليم الخط الازرق. وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“في إطار مواصلة تعليم الخط الأزرق، قامت اللجنة التقنية التابعة للجيش اللبناني قبل ظهر اليوم، بالتعاون مع فريق طوبوغرافي تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بإجراء عملية التحقق من 6 نقاط جديدة مقابل بلدتي الظهيرة ومروحين وتثبيت المعالم عليها بصورة نهائية.
وبذلك، تكون اللجنة قد أنجزت منذ بدء عملها وحتى تاريخه، التحقق النهائي من 247 نقطة على الخط المذكور”.

المصدر: الحدث نيوز - رصد
25 يناير, 2017
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