خليل : نتشاور ولدينا اتصالات مع الاطراف الاخرين

قال وزير المالية علي حسن خليل، لدى مغادرته الاجتماع التشاوري حول قانون الانتخاب الذي عقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا: “لسنا حلفا ولا جبهة، بل نتشاور مع بعضنا ونضع الأفكار ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلا من استمرار الكلام ثنائيا”.

اضاف: “هناك تتمة وليس فقط بالموجودين بل مع فرقاء اخرين ومن المبكر البحث برؤية موحدة او نهائية”.

من جهته، قال النائب آلان عون: “هناك قوى تبحث مع بعضها في قانون انتخاب جديد”.

وقال النائب علي فياض: “الاجتماع تشاوري وندرس بكل جدية واصرار وهناك اجتماعات متلاحقة لمناقشة عدة صيغ لتقريب وجهات النظر، وهذا الاجتماع ليس اقصاء لأحد وليس لديه طابع تحالفي ولكنه مجرد اطار للمتابعة ويهدف للتواصل مع الآخرين. والاجتماع المقبل بعد غد.

بدوره، قال نادر الحريري: “هناك تداول بعدد من الصيغ والقاسم المشترك انه لن يكون هناك قانون فيه إقصاء لأحد”.

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