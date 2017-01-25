الجراح: نحن مع صحة التمثيل ولسنا مع قانون الستين

شدد وزير الاتصالات جمال الجراح في مقابلة مع برنامج انترفيوز الذي تقدمه الاعلامية بولا يعقوبيان على قناة “المستقبل”، على انه “علينا بالطبع مراعاة النائب وليد جنبلاط كما راعينا منذ إتفاق الطائف التمثيل المسيحي، ولهذا خيارنا هو القانون المختلط”، مضيفاً “نحن مع صحة التمثيل ولسنا مع قانون الستين بل مع القانون المختلط وهناك قناعة عند الجميع أنه لا أحد يستطيع فرض إراداته على الأخرين”.

وأضاف: “المهم ان نصل الى قانون انتخاب جديد، ونحن اتفقنا على الحفاظ على الوحدة الوطنية واجراء الانتخابات بموعدها وهذا لا اختلاف عليه مع احد وهي تشكل عناوين رئيسية، والتحالفات ستختلف من منطقة لمنطقة، ومن المبكر التحدث عن التحالفات لان القانون غير معروف حتى الان”، مشيراً الى اننا “نريد ان نرى على اي قانون ستجرى الانتخابات لبناء التحالفات”.

ولفت الى ان “قانون انتخاب جديد سيشكل سلطة جديدة وبرلمان جديد، ونحن مع القانون المختلط وصحة التمثيل ولا يهم المستقبل اذا اصبحت كتلته 30 بدل 34، والعدد ليس مهم بدليل ان تيار المستقبل كان لديه 34 نائباً ولم يقدر ايصال سمير جعجع الى الرئاسة، والتيار كذلك، ولا بد من التسويات والتحالفات وهذه قناعة عند جميع الافرقاء”.

وفي موضوع الوزير السابق عبدالرحيم مراد، قال الجراح “مراد بعيد عن خطنا السياسي وهو بالمقلب الاخر ولم يقوم بأي خطوة اتجاهنا وهو لديه شيء اسمه سرايا المقاومة ولا يوجد اي نقطة التقاء معه”.

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