ميزير: الراحة لا ينبغي أن تكون على حساب الأمن

مشيرا الى أن “موقف هذه الشركات من قضية أمن تكنولوجيا المعلومات يتمثل في الغالب في عبارة: كل شيء سيسير على ما يرام أولن يصيبني هذا الأمر”.

وفي كلمته أمام مؤتمر لمجموعة العشرين عن التكنولوجيا الرقمية في عالم المال، لفت الى أنه “ثبت أن المجرمين تزايد استهدافهم للبنوك أو تلاعبهم بسوق الأسهم”، محذرا من أن “الوثائق يمكن تزييفها أو التلاعب فيها “.

وأوضح أن “الراحة لا ينبغي أبدا أن تكون على حساب الأمن”، مشددا على أن “خلق الثقة مهم بالنسبة للبنوك على وجه الخصوص وأمن تكنولوجيا المعلومات ليس رخيصا، وهو استثمار جيد”.