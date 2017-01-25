’’رويترز ’’: ترامب يوصي البنتاغون والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا للمدنيين

25 يناير, 2017 - 10:43 مساءً
25 يناير, 2017
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