السفير الفرنسي:لا يوجد سبب يدعو السنة والشيعة إلى الحرب

أكد سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون في مقابلة مع برنامج “انترفيوز” الذي تقدمه الاعلامية بولا يعقوبيان على قناة “المستقبل” ان فرنسا دائماً مهتمة بمصالح لبنان ولكن لا تطمح لأخذ أي قرار عن اللبنانيين وتتمنى وجود مؤسسات متطورة ومنظمة في لبنان ليتمكن من الإعتماد على نفسه، مضيفاً “أنا سفير فرنسا في لبنان و أعمل وأهتم للبنان برغم الإرتباط الوثيق بين الوضع السوري واللبناني”.

وأشار الى ان “هناك قناعة لدى سياسيي فرنسا أن الرئيس السوري بشار الأسد طاغية لا يمكنه بعد 6 سنوات من القتل والتدمير أن يبقى على رأس الدولة”، مضيفاً “إيران دولة كبيرة تطمح لدور كبير في الشرق الأوسط ولكن على العرب معالجة أمور العرب وليس علينا التدخل في أمورهم”.

وشدد على انه “ليس هناك سبب يدعو السنة والشيعة إلى الحرب، إنها أمور سياسية وعندما يتم الإتفاق عليها بين الدول تنتهي الحرب”.

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