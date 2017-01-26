عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 26/1/2017

العناوين:

صحيفة النهار

المعادلة -; المأزق: قانون جديد أو الفراغ

صحيفة الاخبار

عون يلوّح بالفراغ… وكل المشاريع تؤدي إلى «الستين»

الوطني الحر: الرئيس يملك صلاحية تعطيل الانتخابات ومنع المجلس من التمـديد لنفسه

صحيفة البناء

الجيش السوري والمقاومة يبدآن هجوم دير الزور… والنصرة تهاجم «الحر»

عون: إذا خُيِّرت فسأختار الفراغ… وقانصو للثبات بوجه الإرهاب

اجتماع بعبدا الرباعي يرسم جدول أعمال تشاور مفتوح لإنتاج قانون جديد

صحيفة اللواء

صدمة عون في مجلس الوزراء: الفراغ لا التمديد

لقاء بعبدا الرباعي أسير المراوحة.. والأولوية المسيحية للتشريع الإنتخابي

الاسرار:

أسرار النهار

تعيينات لن تتأخّر…

قالت إعلاميّة قريبة من وزير فاعل إن التعيينات العسكريّة والأمنيّة لن تتأخّر عن طاولة مجلس الوزراء.

عازفون عن النيابة…

من المتوقّع أن يُعلن عدد من النواب تباعاً عزوفهم عن الترشّح في الانتخابات المقبلة بعدما لمسوا رغبة في تغيير الأسماء لدى رؤساء اللوائح.

انجاز أمني…

يجمع عدد من السياسيّين على الإشادة بالعمل الأمني الذي منع عملية انتحاريّة ويعتبرونه إنجازاً وقال مرجع: “كان يجب عدم السماح لبعض الإعلام بالتشكيك فيه إلى هذه الدرجة”.

أسرار الجمهورية

وسائل

أكد مرجع أمني كبير أن التشكيك بإنجاز “الكوستا” لن يدفع بالأجهزة الأمنية لكشف وسائلها الحديثة للإرهابيّين.

حسم

يُكثّف أحد التيارات مشاوراته لحسم أسماء المرشحين خصوصاً في الشمال لأن حجم المواجهة كبير.

نصيحة

تلقّى وزير سابق نصيحة بعدم تشكيل لائحة في إحدى المناطق الشمالية والإكتفاء بدعم لائحة معارضة لتيار سياسي كان ينتمي له.

أسرار اللواء

همس

يخشى قطب سياسي من عودة التجاذب الطائفي حول قانون الانتخاب المزمع اعتماده.

غمز

بات بحكم المؤكد تحالف سيّدة بقاعية مع فريقين من 8 و14 آذار سابقاً، بمواجهة «الثنائي المسيحي»!

لغز

من المستبعد إبقاء قضية المتعاقدين في الإدارات العامة ملفاً واحداً، مع اتجاه متزايد لصعوبة تجزئته ما خلا الإعلام.