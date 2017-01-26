أولبرايت مستعدة لإعلان إسلامها!

أعلنت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، استعدادها لتسجيل نفسها كمسلمة بعد خطة دونالد ترامب بشأن المهاجرين المسلمين.

وقالت أولبرايت، وهي أول امرأة تسلمت منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها مستعدة لتسجيل نفسها كمسلمة تضامنا مع اللاجئين والمهاجرين المسلمين الذين يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتضييق الخناق عليهم.

ونشأت الوزيرة السابقة على المذهب الروماني الكاثوليكي في المسيحية حيث أن والديها يهوديا الأصل إلا أنهما تحولا فيما بعد إلى المسيحية الكاثوليكية

في غضون ذلك، ندد مؤيدون لحقوق المهاجرين واللاجئين، يوم الأربعاء، بخطط البيت الأبيض لوقف استقبال اللاجئين مؤقتا وتعليق التأشيرات لأشخاص من دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلين إنها تستهدف المسلمين وستجعل أمريكا أقل أمنا.

وقال مساعدون وخبراء إن من المتوقع أن يأمر ترامب أيضا بحظر السماح بدخول لاجئين إلى الولايات المتحدة، لعدة شهور، باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد لحين تطبيق عمليات فحص أكثر دقة.

وستمنع مسودة أمر تنفيذي من المتوقع أن يوقعها ترامب في الأيام القادمة دخول لاجئين من سوريا، وتعليق دخول أي مهاجرين من سوريا والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن، وهي دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات غالبية مسلمة، وذلك لحين دراسة لوائح دائمة.

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