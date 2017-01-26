هل يريد ترامب إقامة مناطق آمنة في سوريا؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك.

وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه محطة “إيه.بي.سي”: “سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف”. وأضاف: “أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى”.

وأوصى الرئيس الأمريكي وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ولا تزال بقية تفاصيل التوصية مجهولة، ولكن من المعروف أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة، باراك أوباما، درست إنشاء “مناطق آمنة” أو “مناطق حظر طيران”، لكنها خلصت إلى أن ذلك سيكون صعبا جدا.

يذكر أن السلطات التركية لطالما حثت القوى العالمية على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، حتى تكون هناك منطقة خالية من القتال، والتي ستساعد كذلك على وقف تدفق المهاجرين، وفق رأي أنقرة.

وأطلقت تركيا، في 24 أغسطس/ آب الماضي، عملية “درع الفرات”، حيث تقدم الدعم لفصائل ما يعرف بـ “الجيش السوري الحر” بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تنظيم “داعش” والمسلحين الأكراد.

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