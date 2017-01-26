نائبة في الكونغرس الأمريكي تكشف عن لقائها مع بشار الأسد

كشفت النائبة في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، تولسي غابارد، عن زيارتها لسوريا في الفترة الأخيرة ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت غابارد في حديث لقناة “سي إن إن” يوم الأربعاء: “أولا لم أخطط للقاء معه (مع بشار الأسد)، ولكن عندما سنحت الفرصة، أنا قمت بذلك. واعتبرت أنه من المهم، طالما نقول إننا نهتم بالشعب السوري ومعاناته، أن نكون قادرين على لقاء أي واحد، إن كانت هناك فرصة لتحقيق السلام”.

وأضافت: “مهما كان موقفكم من الرئيس الأسد، هو رئيس سوريا. وإن أي اتفاق سلام وأي إمكانية اتفاق سلام قابل للاستمرار يفترض إجراء حوار معه”.

بالإضافة إلى ذلك كتبت غابارد في حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “الشعب السوري يصرخ مطالبا بالسلام، ويطلب من الولايات المتحدة أن تكف عن تسليح “الثوار” الإرهابيين الذين يدمرون سوريا”.

ونشرت النائبة صورة يظهر فيها أطفال، وقالت إنها التقتهم في حلب. وأضافت أن “الرسالة التي سمعتها من السوريين هناك هي أتيحوا الفرصة للسلام”.

وتجدر الإشارة إلى أن غابارد هي عضو في لجنة شؤون القوات المسلحة ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وقدمت في الفترة الأخيرة مشروع قانون يحظر تقديم الموارد المالية للدول التي تدعم مجموعات إرهابية.

وأضافت “دعوا السوريين يقررون مستقبلهم، ليس الولايات المتحدة أو دولة أجنبية أخرى”.

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