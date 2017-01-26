البنتاغون: لم نتلق خططا من ترامب بشأن مناطق آمنة في سوريا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن الوزارة لم تتلق بعد أي خطط أو توجيهات من البيت الأبيض تتعلق بإقامة مناطق آمنة في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن أمرا تنفيذيا ثالثا يجري إعداده لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه خلال أيام يوجه بتعليق برنامج اللاجئين بشكل كامل لمدة أربعة أشهر في محاولة لاعادة تقييم المناطق التي يمثل استقبال لاجئين منها خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

ويتضمن القرار التنفيذي تعليقا لبرنامج قبول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، ويوجه وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية من أجل وضع خطة لتنفيذ “مناطق آمنة” داخل سوريا من أجل احتواء أزمة اللاجئين مع استمرار النزاع.

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