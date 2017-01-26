7 سيارات مصفحة لريفي من.. ؟!

تحدث الشائعات عن أن بهاء الدين رفيق الحريري اشترى للوزير السابق أشرف ريفي 7 سيارات مصفّحة ردّاً على القرار الذي صدر بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري خفض العناصر المكلفين حماية ريفي، بحسب ما اشارت صحيفة “الاخبار”، وأضيف إلى ذلك كلام عن نية بهاء العودة إلى لبنان وبدء العمل السياسي.

وفي السياق لفت مطلعون على أجواء بهاء الدين الحريري يقولون إنّ “مشكلته هي في سياسة شقيقه سعد، والقشة التي قصمت ظهر البعير بينهما كانت ترشيح جمال عيتاني إلى الانتخابات البلدية في بيروت، واعتبار بهاء ذلك طعنة من شقيقه له، بسبب خلافاته مع عيتاني”.

وتابع المطلعون ان طبيعة عمل بهاء حالياً “لا توحي بأنه يريد العودة والترشح إلى الانتخابات النيابية. فهو لا يهتم بتفاصيل السياسة اللبنانية، وهمّه “التنقير” على شقيقه”. لكن هذه المعلومات تتناقض مع ما يُروّجه عدد من السياسيين الشماليين ومناصرو ريفي في طرابلس.

الى ذلك يتحدث أحد أعضاء فريق عمل اللواء المتقاعد عن بهاء الحريري الذي “تأثر سلباً باختيار السعوديين لشقيقه سعد ليُكمل المسيرة عوضاً عنه”. سيطرت عليه حالة “القرف” حين رأى السياسة التي ينتهجها شقيقه “من إبعاد المقربين من رفيق الحريري إلى زيارة سوريا ولقاء بشار الأسد والحوار مع حزب الله”.

كذلك سجّل ملاحظات عدّة “على غياب رئيس الحكومة ٤ سنوات عن لبنان، وتحميله مسؤولية تردي الوضع التنظيمي والشعبي لتيار المستقبل”. لم يكن الحريري يحسب أبعاد خطواته “لأنه كان لديه الغطاء السعودي”، وبهاء لم يحسم قرار المواجهة. إلى أن قرّر “سعد الحريري عدم إقامة اعتبار لشقيقه وترشيح جمال عيتاني الذي يُحمّله بهاء مسؤولية فشل مشروع سوليدير الأردن”.

مقابل هذه العلاقة المتردية بين الشقيقين، بحسب “الاخبار” فان ريفي لم يقطع تواصله مع بهاء ومع السيدة نازك الحريري التي يزورها في باريس”. يعي بهاء أنه لا يحظى بغطاء دولي أو إقليمي”، لكنه قرر “أن يواجه انطلاقاً من أنّ هذا تيار أبيه، وحقه إعادة وصل ما قطعه شقيقه مع الناس”، بحسب العضو في فريق عمل ريفي. والعلاقة الجيدة مع وزير العدل سببها «إدراك بهاء أننا نحن مع يحمل قضية والده”.

الى ذلك نفي المصدر أن يكون بهاء قد موّل حملة “البلدية” في طرابلس، أو قدّم سبع سيارات مصفحة، “التواصل حصل بعد البلدية خلال لقاء في الأردن، أبلغ خلاله بهاء الوزير ريفي بأنه يريد التعاون معه في السياسة”.

وأكد المصدر أنّ التواصل بين بهاء وريفي شبه يومي، ويلتقيان من حين لآخر. ما نعرفه أنّ بهاء قرر العودة، ولكن لا نحسم نيته للترشح إلى الانتخابات النيابية. هذا الأمر يُقرره هو”. ولكن، هل يجرؤ أن يعمل ضدّ شقيقه ومن دون غطاء إقليمي؟ “مش فرقانة معو حدا. الدعم الإقليمي يلحقنا كما حصل بعد البلدية”.

كما انتشرت في أزقة طرابلس “خبرية ” تقول إنّ ولي العهد السعودي محمد بن نايف قدّم سيارتين مصفحتين إلى ريفي. وتُستخدم هذه “الخبرية” للقول إن وزير العدل السابق بات رجل الرياض في لبنان، بدلاً من رئيس تيار المستقبل. عضو فريق عمل ريفي ينفي “الخبرية”، قائلاً إنّ “لدى الوزير السابق 4 سيارات مصفحة، إحداها قدّمها صاحب معرض سيارات في طرابلس، رافضاً الإفصاح عن هوية من قدّم السيارات الثلاث الأخرى”. وهذه العبارة يكررها ريفي رداً على سؤال، لافتاً إلى أنه تلقّى، كتقدمة، ثلاث سيارات مصفحة أخرى، “تبيّن أنني لستُ بحاجة إليها، وسأعيدها إلى من قدّمها إليّ ونشكره”.

مقابل هذا الجو، يستبعد أحد المطلعين على أجواء بيت الوسط أن تكون المعلومات عن نية بهاء لخوض غمار السياسة صحيحة، “لأنه لا يحظى دعم السعودية”. وشرح أنه “قبل أشهر، وفي ذروة الخلافات بين المملكة وسعد، استُقبل بهاء، قبل أن يتبين للسعوديين أنه لا يصلح أن يكون بديلاً لشقيقه”. إلا أنه “مع آل الحريري كل الأمور مُمكنة”. لم تعد العلاقات بين السعودية وسعد الحريري إلى سابق عهدها، لكنها في الوقت نفسه لم تسحب ورقة تكليفه بعد. لا يعني ذلك أنّ الأفق الخليجي مسدود أمام بهاء. اعتراضه على أداء شقيقه صبّ في الاتجاه نفسه مع شخصيات إماراتية تُساعده على التوسع سياسياً، كمؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى أهم الشركات الهندسية في الإمارات.

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