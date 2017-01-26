إندماج بين الأحزاب الكردية

أعلنت ثلاثة أحزاب كردية، اندماجها ضمن حزب جديد، بعد حوارات دامت أشهراً، حيث من المتوقع أن يرد المجلس الوطني الكردي على طلب الحزب الجديد الانضمام إليه.

وأعلنت أحزاب، “آزادي الكردستاني و آزادي الكردي في سوريا، وتيار التواصل في سوريا اندماجها في حزب جديد، تحت مسمى ” آزادي الكردستاني الموحد “.

وقال عضو الهيئة القيادية في حزب آزادي الكردستاني الموحد، سلمان أبراهيم في حديث لأحد المواقع المعارضة إلى إن “الاندماج جاء بعد حوارات دامت عدة أشهر، حيث كانت هذه الأطراف متقاربة في الرؤى والتوجهات بخصوص القضية الكردية في سوريا، وكذلك الوضع السوري العام .

وأكد خليل “أن هناك طلباً مقدماً باسم حزب آزادي الكردستاني الى المجلس الوطني الكردي وننتظر الرد عليه”، مرجعاً ذلك إلى “التقارب بين رؤيتهم السياسة ورؤية المجلس مع احترامهم وحرصهم على التواصل مع كافة القوى السياسية الكردية خارج المجلس “، بحسب قوله.

وتعبر هذه أول حالة اندماج بين عدة أحزاب كردية، منذ سنوات، وذلك بعد سلسلة من الانشقاقات شهدتها أحزاب الحركة الكردية في سوريا، توصف غالبيتها بأنها على أساس خلافات شخصية، لا خلاف في الرؤى أو المواقف والسياسات وفق العديد من المتابعين.

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