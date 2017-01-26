بند تجهيز مطار بيروت “مطبوخ”

كشفَت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّه لدى طرحِ البند المتعلق بنقل اعتماد بقيمة 28 مليون دولار لتجهييز مطار بيروت الدولي في جلسة مجلس الوزراء أمس، جرى نقاش طويل عرض في خلاله وزير الزراعة غازي زعيتر الذي كان وزيرا للأشغال في الحكومة السابقة كلّ الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الملف، والذي يعود أساسُ المشكلة فيه إلى انتقاله من الهبة السعودية إلى عاتق الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أنّ هذا البند أثار جدالات كبيرة وخلافات خلال الحكومة السابقة.

واقترح زعيتر تشكيلَ لجنة من قائد جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك والطيران المدني وممثّل عن وزارة الأشغال لإعادة درس العروض لتخفيض سقفِ الأسعار وفتح مناقصة عامة بدلاً من استدراج العروض. لكن تبيّن أنّ البند، بحسب المصادرنفسها، مطبوخ، والأمور متفَق عليها. وتوقّعت المصادر أن يُثار هذا اأامر في المرحلة المقبلة كون المبلغ كبيراً ويتجاوز الـ 42 مليار ليرة.

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