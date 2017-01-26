النصرة تقتحم سجن إدلب المركزي

اقتحمت جبهة النصرة سجن إدلب المركزي، الذي يديره مايسمى “الهيئة الإسلامية للقضاء”، ويفع غرب المدينة يوم أمس، مستهدفة إياه بالرشاشات الثقيلة.

وأكدت مصادر عن دخول عناصر من ميليشيا أحرار الشام، كقوات فصل إلى السجن، وللتفاوض على أنه ليس له علاقة بالاقتتال الحاصل بين النصرة وباقي الفصائل.

بدوره قال المدعو جابر علي باشا، رئيس مايسمى “الهيئة الإسلامية للقضاء”، عبر حسابه في تويتر وكتب “جبهة فتح الشام “النصرة” تبدأ اقتحام السجن المركزي التابع للهيئة الإسلامية، وفيه سجناء لها ولجيش الفتح، فعلى العقلاء التحرك لإنقاذ أرواح السجناء الأبرياء”.

ووجه ناشطون ممعارضون اللوم لفصائل الشمال و”أحرار الشام”، لافتين إلى أن “النصرة” تقتحم السجن، “وسط صمت من الجميع”.

وتأتي تطورات السجن، بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة اليوم، عقب توسع “النصرة”، وسيطرتها على مناطق مختلفة شمال سوريا، في ظل “نفير عام”، أعلنه قائد “أحرار الشام” المدعو علي العمر لإيقاف المعارك.

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