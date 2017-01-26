في جلسة الحكومة.. المشنوق طلب وعون لم يعلق

نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر وزارية أن “وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب الكلام في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت بالأمس في القاصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وطرح تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، خصوصاً أنه كان تحدث في هذا الأمر مع عون عندما التقاه أول من أمس وسلمه ملفاً كاملاً يتعلق بأسماء المرشحين ليكونوا أعضاء في الهيئة، إضافة إلى الإجراءات والتدابير التي باشرت الداخلية اتخاذها باعتبارها من صلاحياتها للإعداد لوجستياً وتقنياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده على أساس القانون الناجز من دون أن يتطرق الى أي قانون ستجري على أساسه الانتخابات لأن هذا الموضوع منوط بالكتل البرلمانية”، لافتةً إلى أنه “لم يصدر أي تعليق لا من رئيس الجمهورية ولا من الوزراء على طلب المشنوق الذي هو من خارج جدول الأعمال”.

وأشارت إلى أن “المشنوق عاد وطرح تشكيل هيئة الإشراف قبل انقضاض الجلسة مؤكداً انه هناك ضرورة لتشكيلها قبل انقضاء المهل الدستورية ليكون في مقدور الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات ورد عون عليه بالقول “لا تحكوني في المهل الدستورية الآن، ويمكن تعديلها في حال توصلنا الى انجاز قانون انتخاب جديد لأن لا انتخابات على أساس “الستين” ولا تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ” وأضاف “لا أحد يفكر في إجراء الانتخابات على أساس الستين ولا في التمديد للبرلمان، وكنا بدأنا منذ 8 سنوات لقاءات من أجل التوصل الى قانون جديد لكننا لم نصل الى نتيجة”.

ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله أن “تشكيل الهيئة ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة ولدينا من الوقت للبحث فيها وأفضل أن نوقف النقاش في هذا الشأن وسأتحدث مع رئيس الجمهورية في الأمر”، مشيرةً إلى أن “بعض الوزراء اعتبروا أن كلام عون محاولة للضغط باتجاه التوصل إلى قانون للانتخاب للوفاء بخطاب القسم”.

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