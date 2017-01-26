كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية لصحيفة “الخليج”الاماراتية أن “رئيس الجمهورية ميشال عون، كما هو معروف أصلاً هو مع القانون النسبي وذلك ما أعلنه مراراً، لكنه من موقعه كرئيس استمع ويستمع إلى آراء جميع الجهات في شأن قانون الانتخاب، ويولي أهمية قصوى لموضوع التفاهم بين المكونات اللبنانية حول هذا القانون، الذي ينبغي أن يكون وطنياً وشاملاً ورافداً للاستقرار السياسي والأمني، علماً أن إصراره على وجوب إنتاج مشروع يحظى بموافقة الجميع، ويكون محصناً بالتوافق السياسي عليه، لايعني عدم متابعة السعي حتى اللحظة الأخيرة من أجل أن يكون للبنان قانون عصري وحديث للانتخابات، يوفر صحة التمثيل وعدالته في آن، ولايهمش أحداً”.

ولفت إلى أن “الأخذ والعطاء بشأن قانون الانتخابات لايزال جارياً، لكن عون أكدّ بوضوح أن هذا الاستحقاق ينبغي أن يتمّ على أساسين ثابتين لاثالث لهما لاتمديد للمجلس النيابي، ووجوب إجراء الانتخابات في موعدها”.

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