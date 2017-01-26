بالفيديو: مصريون يقاتلون في سوريا يناشدون إعادتهم للوطن!

لحى طويلة وشعر أطول، وتهرب من الجريمة، طالب مقاتلون مصريون في سورية حكومتهم، أن تعيدهم إلى بلدهم.

عرضت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لإرهابيين مصريين يقاتلون في سورية، يطلبون فيه من حكومة بلادهم إعادتهم الى أرض الوطن.

وقال المقاتلون أنهم ذهبوا الى سوريا “لتقديم المساعدات الانسانية”، فيما ظهروا وهم يرتدون عصائب سوداء ولديهم لحى طويلة وشعر طويل.

وعرضت فضائية “دريم” المصرية مقطع الفيديو، وقالت بأن هؤلاء الشباب الذين يطالبون العودة لمصر هم من مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح .

https://www.youtube.com/watch?v=wuO-Dy6B_MQ

وقال أحد الشباب خلال الفيديو: “جئنا إلى سوريا .. مطلع عام 2012، ولم نرتكب أي شيء، ونطالب بالعودة الى مصر، وحمايتنا من الحبس” .

جدير بالذكر أن انتصارات الجيش العربي السوري المتلاحقة، دفعت الكثير من الإرهابيين الأجانب إلى الفرار لبلدانهم.

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