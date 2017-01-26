اتفاق نهائي في وادي بردى

كشفت مصادر معارضة عن التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي في وادي بردى، بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة، بعد اجتماع استمر لساعة كاملة في بلدة دير مقرن، بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المسلحين.

وتنص بنود الاتفاق النهائي على النقاط التالية:

أولاً: خروج المسلحين الرافضين للتسوية مع عوائلهم باتجاه مدينة إدلب خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ثانياً: تسوية اوضاع الراغبين بالتسوية من المسلحين والمطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، على ان يلتحق المتخلفين والمنشقين بالخدمة بعد 6 أشهر.

ثالثاً: عودة أهالي قرى بسيمة والفيجة وإفرة وهريرة إلى قراهم مع بقاء الجيش السوري في بسيمة والنقاط التي تقدمت لها باتجاه عين الخضرة وعين الفيجة والجبال المحيطة بوادي بردى.

رابعاً: دخول ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة والبدء بصيانة النبع وضخ المياه الى دمشق بشكل فوري.

خامساً: دخول مؤسسات الدولة إلى المنطقة.

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